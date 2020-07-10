ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники у линии соприкосновения на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение количества военной техники вблизи линии соприкосновения и в жилых районах на Донбассе. Об этом в четверг, 9 июля, заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик на заседании Постоянного совета ОБСЕ дистанционно из Киева, сообщает пресс-служба Миссии.

«Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения, в частности в жилых районах и возле них. Периоды повышенной напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к увеличению количества жертв среди гражданского населения. На протяжении отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, среди которых 21 – в результате обстрелов», – заявил Чевик.

Миссия зафиксировала более 1,3 тыс. нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским соглашениям, в период с 4-апреля по 20 июня.

Как сообщил глава миссии, за тот же период также подтверждены повреждения вследствие боевых действий 40 общественных и частных объектов, в частности жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов. Он призвал стороны отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них по обе стороны от линии соприкосновения.

«Положение гражданского населения дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда-выезда закрыты из-за мер, предпринимаемых в связи с пандемией COVID-19. Вследствие этого, люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения», – сказал Чевик.

Глава миссии также отметил, что свободу передвижения СММ в неподконтрольных правительству районах в последние месяцы ограничивали все больше, в результате чего наблюдатели не имели возможности попасть в эти районы. Он подчеркнул, что для работы СММ важно иметь одинаковые процедуры по всей стране.

В конце Яшар Халит Чевик выразил обеспокоенность в связи с преднамеренными действиями против персонала и имущества СММ.

«Я осуждаю серьезные инциденты, которые по-прежнему случаются с сотрудниками и техническими средствами Миссии. В июне были уничтожены три комплекса камер наблюдения СММ, а наши беспилотные летательные аппараты ежедневно подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и воздействию радиопомех», – отметил Чевик.