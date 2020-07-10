По рекомендациям Красного Креста: Пропуск пенсионеров через КПВВ могут упростить

Режим пропуска через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе могут упростить для наиболее уязвимых категорий граждан, в первую очередь, пенсионеров. Соответствующие договоренности были достигнуты во время видеоконференции заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы с главой Миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт, сообщает пресс-служба ОП.

«Договорились проработать ряд рекомендаций со стороны МККК по упрощению режима прохождения КПВВ на линии разграничения для наиболее уязвимых категорий населения, прежде всего пенсионеров», – говорится в сообщении.

Также в ходе беседы подчеркивалась важность скорейшего запуска работы Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и усиления работы с РФ по обмену удерживаемыми лицами.

Игорь Жовква отметил заинтересованность Украины в углублении сотрудничества с МККК по всему спектру вопросов гуманитарной помощи пострадавшим по обе стороны линии разграничения.