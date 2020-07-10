«Шахтер» узнал соперников по дороге в финал Лиги Европы: Результаты жеребьевки

Сегодня, 10 июля, в офисе УЕФА в Швейцарии состоялась жеребьевка всех стадий плей-офф Лиги Европы. Об этом пишет «Сегодня».

Главным действующим лицом был экс-полузащитник сборной Германии, чемпион Европы 1996 года Томас Хелмер, который вытягивал шарики из корзин. 55-летний уроженец земли Северный Рейн-Вестфалия в свое время выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».

«Шахтер» попался в первой же паре. В случае прохода «Вольфсбурга» подопечных Луиша Каштру в 1/4 финала ждет победитель дуэли «Айнтрахт» – «Базель». Швейцарцы выиграли первую встречу 3:0.

«Байер» – «Рейнджерс» (3:1) vs «Интер» – «Хетафе».

«Манчестер Юнайтед» – ЛАСК (5:0) vs «Копенгаген» – «Истанбул» (0:1).

«Вулверхэмптон» – «Олимпиакос» (1:1) vs «Севилья» – «Рома».

В полуфиналах между собой сразятся победители второго и четвертого четвертьфиналов, а также – третьего и первого. То есть, теоретически «Шахтер» может в 1/2 финала сойтись с «Манчестер Юнайтед», который ставит себе целью победу в турнире.

Все оставшиеся матчи турнира, начиная со стадии 1/4 финала, пройдут в Германии. А вот в шести парах 1/8 финала, которые сыграли первые поединки, повторные встречи проведут на полях тех команд, которые и должны были их принимать. Поэтому «Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом» в Харькове. Еще две пары, не успевшие ни разу встретиться в 1/8 финала, выяснят лучшего в одном матче уже на немецком стадионе в августе. Принимать команды будут арены Дуйсбурга, Дюссельдорфа, Гельзенкирхена и Кельна (финал).

Матчи 1/8 финала сыграют 5-6 августа, четвертьфиналы – 10-11-го, полуфиналы – 16-17-го, финал – 21-го.