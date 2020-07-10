32 га сухостоя: На Донетчине полиция расследует поджог стерни

Полиция Бахмута (Донецкая обл.) открыла уголовное производство по факту поджога стерни. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания 32 га сухостоя.

«По предварительным данным, после уборки урожая на поле, расположенном на территории Луганского поселкового совета в Бахмутском районе, общей площадью около 32 гектаров один из работников фермерского хозяйства поджег сухостой. На сегодняшний день проводятся следственные действия для подтверждения его причастности к указанному правонарушению», – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за поджог стерни.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 91,8 тыс. грн до 153 тыс. грн. Если это возгорание привело к тяжелым последствиям – уничтожению имущества, гибели флоры и фауны, то поджигатель может получить лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.