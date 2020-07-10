Укрзализныця готова в августе полностью восстановить железнодорожное сообщение

В случае улучшения эпидемической ситуации в Украине железнодорожное сообщение планируется полноценно восстановить уже в августе. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передет пресс-служба компании.

По его словам, сейчас «Укрзализныця» возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

«Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад, и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе», – сказал Иван Юрик.

Также руководитель «Укрзализныци» призвал пассажиров соблюдать санитарные нормы во время путешествий железнодорожным транспортом и пребывания на вокзалах. «Мы надеемся на сознательное отношение наших пассажиров и ответственность. Больше всего нарушений санитарных норм мы фиксируем в пригородных поездах. Если пассажиры не реагируют на наши замечания, мы вынуждены вызвать сотрудников полиции», – отметил он.

Кроме того, железнодорожники рассмотрят целесообразность установки на Львовском железнодорожном вокзале современных инфракрасных систем скрининга температуры. «Уже в ближайшее время мы установим такие системы на киевском вокзале и протестируем их. В дальнейшем аналогичное оборудование может быть установлено и на львовском вокзале», – добавил Иван Юрик.

В «Укрзализныце» напоминают, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обрабатывается постельное белье во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не предлагаются напитки и кондитерские изделия.