Попался повторно: Пограничники задержали россиянина-нарушителя

В четверг, 9 июля, пограничники задержали гражданина РФ, который повторно незаконно пересек государственную границу. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера в 300 метрах от государственной границы пограничный наряд отдела "Меловое" задержал гражданина РФ. Правоохранители действовали по заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, 38-летний россиянин уже знаком пограничникам, поскольку полгода назад он пытался таким же образом попасть на территорию Украины. Тогда он был задержан, привлечен к административной ответственности – оштрафован на 5,1 тыс. грн и возвращен на территорию РФ. Также мужчине на 3 года запретили въезд в Украину.

«Вчера россиянин снова решил испытать зеленых беретов на бдительность, но его незаконный план был прерван», – отметили в пресс-службе.

За незаконное пересечение государственной границы на правонарушителя пограничники составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-1 КУоАП.

Также, в правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении уголовного преступления с предварительной правовой квалификацией ст. 332-2 УК Украины «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

Продолжаются дальнейшие проверочные мероприятия.