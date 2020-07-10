25 птиц и карта Украины: В Мариуполе оборудуют интерактивное световое шоу (Фото)

В Мариуполе на площади Свободы, где сейчас идет реконструкция, оборудуют уникальное для Украины световое шоу. По замыслу создателей проекта, площадь должна стать живым интерактивным пространством. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Концепция включает установку на открытом пространстве 25 птиц мира, в каждую из которых будет вмонтирован проектор. В одно и тоже время скульптуры будут проецировать светом ландшафт одной из областей Украины. Далее проекции объединятся единым картографическим изображением Украины», – говорится в сообщении.

Шоу будет сопровождаться яркими световыми решениями, а главная идея – символ свободной, мирной и неделимой Украины. Также крылья птиц распишут уникальным для каждой области патером. А отсканировав QR-код с опоры, мариупольцы и гости города смогут узнать историю и туристические перспективы каждого региона Украины.

Также по QR-коду каждый желающий сможет прорисовать на смартфоне дельфина и оживить его в один клик. Проекция рисунка появится на площади.

Кроме того, разработчики световой концепции площади предложили прописать в кодах проекций возможность сделать предложение своей второй половинке и даже проголосовать за важные общественные проекты.

Кроме светошоу и самого длинного в Европе тридцати двух метрового арочного фонтана, на площади появится и «Фудхолл». Разместится он под мультифункциональной сценой. Там мариупольские производители смогут реализовывать свои товары, тем самым актуализировать муниципальную программу от Центра МСБ «Покупай мариупольское».

Ранее сообщалось, что главной «фишкой» обновленной площади Свободы станет фонтан, под которым можно будет пройти. Его уже установили и зимой он запускался в тестовом режиме. Реконструкция площади и установка фонтана обойдется городу в 68,3 млн грн. Сейчас на площади активно монтируются зрительские трибуны. Появится здесь и символическая композиция «Колокол мира», на который будут написаны цитаты великих людей. Также на площади установят большой цветной экран.