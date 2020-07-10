Если не хватает стажа для пенсии: Как докупить стаж и кому могут отказать

Для оформления пенсии по возрасту при нехватке страхового стажа его можно докупить. Делается это за счет оплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за недостающие месяцы. Можно оплатить всю сумму единоразово, либо оформить договор на ежемесячный взнос. Об этом рассказала начальник Гласного управления Государственной налоговой службы в Луганской области Ольга Высочина.

Договор о добровольной оплате ЕСВ можно оформить по месту проживания в управлении налоговой службы.

Право на покупку страхового стажа имеют отдельные категории граждан:

члены частного сельскохозяйственного хозяйства, если они не входят в категорию лиц, которые подлежат страхованию;

лица, которые не были в трудовых отношениях с работодателем, соответственно, не были застрахованы (например, не работали, работали без оформления).

Если гражданин подпадает под эти категории, он может обратиться в налоговый орган, приложив следующие документы:

заявление о добровольном участии в системе обязательного общегосударственного социального страхования (ООСС);

копия трудовой книжки;

копия документа, удостоверяющего личность;

для членов частного сельскохозяйственного хозяйства – подтверждающий документ, что они входили в состав этого хозяйства.

«После проверки документов налоговый орган принимает решение: или заключается договор о добровольном участии в системе обязательного общегосударственного социального страхования, или договор об одноразовой оплате – это если человек хочет единоразово оплатить ЕСВ», – рассказала Ольга Высочина.

Договор о добровольном участии в системе ООСС:

заключается сроком от года;

в таком случае ЕСВ оплачивается ежемесячно;

об оплате ЕСВ нужно отчитаться в налоговый орган в течение 30 календарных дней после окончания срока действия договора;

сумма ЕСВ зависит от оклада (сейчас это 22%) и от минимальной заработной платы. Размер ЕСВ не может быть меньше, чем минимальный страховой взнос – на сегодняшний день это 1 039,06 грн за каждый месяц (т.е. 22% от «минималки»).

«Если плательщик желает застраховать на сумму больше, то максимальный размер ЕСВ составляет указанные 22% от 15-ти минимальных заработных плат. На сегодняшний день это 15 585,90 грн. На сумму выше этой застраховаться невозможно», – дополнила Высочина.

При договоре об одноразовой оплате ЕСВ:

внести сумму нужно в течение 10 календарных дней с момента подписания договора;

размер оплаты – это сумма ЕСВ за каждый необходимый месяц стажа. Но в данном случае ежемесячный размер ЕСВ не может быть ниже минимального страхового взноса, умноженного на коэффициент 2. Т.е. не может быть меньше 2 078,12 грн (2 х 1 039,06 грн). Но, как отмечалось выше, не более 15 585,90 грн;

чтобы период, за который был оплачен ЕСВ, вошел в страховой стаж, человек должен в течение 30 календарных дней после окончания действия договора составить отчет и подать его в налоговый орган.

Гражданину могут и отказать в приобретении стажа. Для этого у налоговиков есть несколько причин:

если человек не предоставил полный пакет документов;

если человек находится в трудовых отношениях и подлежит обязательному общегосударственному социальному страхованию. То есть он работает, но еще хочет дополнительно приобрести страховой стаж. В этом случае налоговая отказывает в добровольном участии в страховании;

если лицу меньше 16 лет;

если гражданин уже заключил договор о добровольном участии в системе общегосударственного социального страхования, и этот договор еще не исчерпал срок действия;

если человек хочет заключить договор на срок менее одного года (не касается договоров об одноразовой оплате ЕСВ).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»