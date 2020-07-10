При поддержке ООН: В прифронтовых районах Донетчины начала работу мобильная медицинская бригада

В Донецкой области с 1 июля этого года начала работу мобильная медицинская бригада, созданная при поддержке ООН и благотворительных организаций. Работой бригады планируется охватить прифронтовые районы области. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

В состав мобильной бригады входят: врач семейной медицины, врач-гинеколог, работник социальной службы, медицинская сестра и водитель.

«Медицинская бригада начала свою работу с города Авдеевка. Врачебный прием ведется в помещении Авдеевской центральной больницы. Медицинские бригады работают в сотрудничестве с местными мобильными бригадами, оказывают помощь пациентам с COVID-19. Отработан механизм оповещения COVID-19-бригад о пациентах с подозрением на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.

Впоследствии работа медицинской бригады планируется в Ясиноватском, Волновахском, Бахмутском районах области.

Работа бригады организована благодаря сотрудничеству Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации, Фонда народонаселения ООН в Украине, Благотворительного фонда «Здоровье женщины и планирование семьи», Общественного объединения «Украинская Медицинская Миссия».