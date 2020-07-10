В РФ не оценили: В Донецке демонтируют флаги России (Фотофакт)

В неподконтрольном украинской власти Донецке начали демонтаж флагов России, которые в начале июня установили на балконы квартир. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

При этом мнение жителей на происходящее разделилось.

Одни недоумевают и сожалеют – «Вот скажите, кому они мешают? Идешь – глаз радуют... Зачем?».

Прагматики отмечают, что «рано или поздно они закоптятся, обтреплются, зрелище будет унылейшее. Все равно снимать».

Иные не понимают, зачем вообще вывешивать флаги иного государства, что лишь показуха и «замыливание» истинных проблем в «ДНР»:

Лена: «С каких дел они вообще тут должны быть?.. Все разрушено, закрыто и полная нищета. Как-то лучше было до того, пока сюда "помощники" не сунули свое жало. Все уже прекрасно поняли и видят тут действия России. Уже просто устали от всех издевательств и унижений народа»;

Олег: «Кому это они радуют глаз? Мне кажется, глаз должны радовать стабильная жизнь хорошая зарплата и качественные госуслуги. Ну, дальше я перечислять не буду... А этого в республике нет!»;

Андрей: «А чем это они радовали? У вас здоровья прибавилось, зарплата повысилась, обычный народ стал лучше жить? Кто эти флаги сказал вешать, тот живет о*уенно, а простой народ ему до… Как что-то начнется, то эти все товарищи деньги по карманам и на уедут подальше отсюда»;

Кристина: «Повесили для показухи, которую не оценили в РФ)))»;

Владимир: «Эти флаги меня бесят. В ДНР подлизываются как могут, но это в РФ не оценили»;

Диана: «Мы еще не Россия нас не признали мы не имеем право выставлять флаги».

«Мариуполь, Краматорск, Славянск перекрестились тыщу раз, что им Россия не помогает как Дебальцево, Ясиноватой или Алчевску», – сравнивает ситуацию в подконтрольных Украине городах Донбасса Александр.

Как сообщалось ранее, массово флаги на зданиях в центре Донецка начали вывешивать накануне 12 июня, когда в «ДНР» отмечали День России. Один из таких флагов повесили на балкон квартиры Евгении Йепес Винуэса (девичья фамилия Лукиенко) – супруги гражданина Испании. Женщина приехала в Донецк проверить состояние своей квартиры и «застряла» на карантин.

За снятый флаг Евгению задержали местные «спецслужбы». В заточении она провела более двух недель. Благодаря международному резонансу женщину отпустили 21 июня и передали на линии разграничения украинской стороне. Она рассказала, что в первые дни задержания ее избивали.

Напомним, что в начале июня на линии разграничения представители «ДНР» установили стелу «Россия». Однако 27 июня ее «запаковали» в целлофан. Как пояснили в «ДНР», это было вызвано негативом российских «кураторов» от самоуправства «республиканцев».