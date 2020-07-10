Мина попала в траншею: На Донбассе ранены двое украинских военных

Сегодня, 10 июля, незаконные вооруженные формирования снова нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников вблизи поселка Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Противник применил миномет калибра 82 мм, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинским воинам была предоставлена надлежащая первая медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

Как рассказали в штабе ООС, НВФ целенаправленно первыми открыли огонь по позициям украинских защитников, в очередной раз подтвердив свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и ответили на обстрел.

Ранее сообщалось, что 10 июля незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, один украинский военный был ранен.