Дело МН17: Правительство Нидерландов подает иск в ЕСПЧ против России

Правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против Российской Федерации за ее участие в катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, передает «Радио Свобода».

«Подавая межгосударственную жалобу, правительство делится всей доступной и актуальной информацией о сбивании самолета рейса MH17 с ЕСПЧ. Содержание межгосударственной жалобы будет также включено при привлечении Нидерландов к отдельным заявлениям, поданным ближайшими родственниками жертв против России в ЕСПЧ. Принимая этот курс действий, правительство предлагает максимальную поддержку этим отдельным делам. Более того, подавая эту межгосударственную жалобу, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв катастрофы MH17, 17 различных национальностей и их ближайших родственников», – говорится в сообщении на сайте правительства Нидерландов.

В сообщении также указаны слова министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока: «Достижение справедливости для 298 жертв падения самолета рейса MH17 есть и останется высшим приоритетом правительства».

Правительство Нидерландов проинформирует об этом шаге Совет безопасности ООН.

Кроме того, в правительстве отметили важность «продолжения встреч с Россией по вопросу ответственности» и поиска справедливого решения.

Российская сторона пока официально не комментировала это заявление.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу и возобновил процесс 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа.