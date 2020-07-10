В «ДНР» заявили, что у прибывших 7 июля из Украины обнаружили коронавирус

В «ДНР» у 6-ти человек, прибывших с подконтрольной Украине территории 7 июля, обнаружили COVID-19. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает «минздрав ДНР».

После пересечения линии разграничения все шестеро находились на обсервации в Донецке: трое – в горбольнице № 21, остальные – в горбольнице № 20.

Сейчас данных людей перевели в больницы, предназначенные для лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, что 7 июля «ДНР» на один день открыла контрольно-пропускной пункт «Еленовка», , который находится на одном транспортом коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Тогда с подконтрольной Украине территории в «республику» пропустили 120 человек.

При этом, по данным Госпогранслужбы, через КПВВ «Новотроицкое» в сторону «ДНР» 7 июля пропустили 163 человека и 6 транспортных средств, «оккупанты вернули 34 человека и 2 транспортных средства».

Как сообщалось ранее, с начала карантина по состоянию на 10 июля в «ДНР» 1 336 заразившихся коронавирусом, из них: выздоровели 601 человек, на лечении – 656, летальных случаев – 79. За предыдущие сутки выявили 17 инфицированных.