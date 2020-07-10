В «ДНР» за поддержку Украины «осудили» 99 человек

В «ДНР» за время вооруженного конфликта 99 человек были «осуждены» за «государственную измену» и «шпионаж» в пользу Украины. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба «верховного суда ДНР».

«С начала военного конфликта по 2020 год включительно судами ДНР рассмотрено 87 уголовных дел с постановлением приговоров, которыми 99 лиц были признаны виновными и осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 320, 321 уголовного кодекса республики (государственная измена и шпионаж)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в I полугодии этого года по таким делам вынесено 12 «приговоров» в отношении 15 лиц.

«Кроме того с 2014 года были вынесены приговоры в отношении 16 украинских военнослужащих», – продолжили в «верховном суде».