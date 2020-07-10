Вспыхнул от лесных пожаров: В Северодонецке горит полигон твердых бытовых отходов (Видео)

В Северодонецке (Луганская обл.) лесной пожар, случившийся 7 июля, вызвал масштабное возгорание на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«Верховой лесной пожар был слишком мощный, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возвращении рабочие увидели, что ТБО занялись на значительной площади полигона», – сообщили в горсовете.

Как отмечается, в целом полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды на 500 куб. м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой.

«Сегодня там работают пожарные Северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для ликвидации возгорания на такой большой площади. А продолжение горения исключает возможность вывоза сюда ТБО из города», – подчеркивают в горсовете Северодонецка.

Ввиду сложившейся ситуации городские власти обратились к председателю Луганской облгосадминистрации Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в ликвидации пожара на полигоне ТБО.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.