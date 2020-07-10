Всего 7 больниц: В больницах «ДНР» от коронавируса скончались 76 человек

В «ДНР» за все время карантина в отделениях интенсивной терапии и реанимации от коронавируса умерли 76 человек (всего от COVID-19 зарегистрировано 79 летальных случаев). Об этом на брифинге в Донецке рассказала главный внештатный анестезиолог «минздрава ДНР» Наталья Смирнова.

78% больных, умерших в отделениях интенсивной терапии и реанимации, – это пациенты в возрасте старше 70 лет.

«Все больные имели тяжелую сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, перенесенные ранее инфаркты и инсульты, онкологические заболевания различной локализации. У 8 больных нарушения коронарного и мозгового кровотока развились в период лечения от полисегментарной пневмонии. У 47% умерших больных был сопутствующий сахарный диабет различной степени тяжести», – сказала Смирнова.

Она сообщила, что лечение пациентов с COVID-19 и с подозрением на коронавирус, которые требуют проведения респираторной поддержки, оказывается в отделениях:

интенсивной терапии и реанимации ЦГКБ № 1 Донецка;

Дорожной клинической больнице станции «Донецк» (т.н. Железнодорожная больница);

КУ ЦГКБ № 24 Донецка (5 коек реанимации и интенсивной терапии);

анестезиологии и интенсивной терапии клинической Рудничной больницы Макеевки;

перинатального центра Макеевки;

городской больнице № 2 Енакиево;

центральной городской больнице Снежного.

Суммарно в этих больницах для пациентов с коронавирусом – 87 коек интенсивной терапии и реанимации.

Всего в отделениях интенсивной терапии были пролечены 324 пациента с дыхательной недостаточностью, обусловленной пневмонией, в том числе вызванной коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 июля в Украине COVID-19 заболели 52 043 человека (24 800 пациентов выздоровели, 1 345 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 751 инфицированный (выздоровели – 265 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 336 заразившихся (выздоровели 601 человек, летальных случаев – 79). В «ЛНР» – 555 случаев COVID-19 (выздоровели 479 человек, летальных случаев – 13).