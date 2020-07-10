Президент подписал закон о поступлении в вузы без ВНО абитуриентов с неподконтрольного Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет абитуриентам с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса и Крыма поступать в украинские вузы без прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании"» относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей» № 744-IX Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года.

Внесение изменений в законодательство о высшем образовании инициировал президент Украины.

«Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их умы и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», – сказал Владимир Зеленский.

Закон, который подписал президент, расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно неподконтрольных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. В частности, они смогут поступить в любое учреждение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Для указанной категории абитуриентов поступление будет проходить по результатам вступительных экзаменов либо на основе ВНО – по собственному выбору.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Ранее в Минобразования разъяснили, что абитуриенты с временно неподконтрольных Украине территорий уже с 9 июня могут обращаться в образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые идет поступление в украинские вузы по упрощенной процедуре – без сдачи ВНО. После принятия законопроекта, который расширяет возможности для абитуриентов с неподконтрольных территорий и обеспечивает им право поступления без ВНО в любой вуз Украины, центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» будут работать при каждом вузе.