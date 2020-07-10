Нормандский саммит в Берлине должен пройти как можно скорее, – Ермак

Нормандский саммит в Берлине с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции должен пройти как можно скорее, возможно, в ближайшие месяцы. В данное время готовится реальный механизм прекращения огня, идут переговоры о новом обмене пленными. Об этом сегодня, 10 июля, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что условия для проведения саммита остаются прежними – выполнение договоренностей встречи «нормандской четверки» в Париже.

По его словам, участники переговоров по Донбассу сейчас активно готовят механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня. Продолжаются и переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время, стороны близки к утверждению плана по разминированию.

Ермак также отметил возросший уровень поддержки украинской позиции со стороны Франции и Германии.

«Наверное, мы никогда не чувствовали настолько сильно поддержки со стороны наших международных партнеров, как на последней встрече в Берлине (встреча политических советников, – ред.). Кроме того, сейчас никаких условий, никаких предпосылок для снятия санкций против России нет, речь об этом вообще не идет. Все очень хорошо оценивают усилия Украины», – сказал глава Офиса президента.

В дополнение он снова перечислил «красные линии», которые не перейдет Украина: обязательный контроль за границей, вывод иностранных войск и т. д., чтобы выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в принципе могли состояться.

«Украина сейчас однозначно доминирует в переговорах», – подчеркнул Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что по мнению вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, встреча глав государств Нормандского формата может состояться уже в августе, но при условии, что будут выполнены договоренности Нормандского саммита в Париже, который состоялся в декабре прошлого года.