По закону – месяц: Как при карантине оформить свидетельство о рождении / смерти жителям неподконтрольного Донбасса

В соответствии с украинским законодательством, зарегистрировать факт рождения или смерти необходимо в течение месяца. При этом из-за карантина линия разграничения закрыта уже 3 месяца. В этой связи жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса не могут попасть на мирную территорию для оформления документов. Об этом рассказала Татьяна Филатова, начальник Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

В онлайн-режиме свидетельство о рождении / смерти оформить невозможно. «Потому что элементарно для получения самого документа необходимо будет обратиться в отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) лично или через представителя по доверенности», – сказала Филатова.

Начальник управления отметила, что сама процедура выдачи украинского свидетельства о рождении / смерти для жителей неподконтрольного Донбасса не изменилась – она также осуществляется через суд:

человек должен приехать в отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на подконтрольной территории;

предоставляет доказательства рождения / смерти (в том числе документы об этом, выданные в «Л-ДНР»). В РАГСе он получает официальный письменный отказ о невозможности выдать украинское свидетельство на основании документов «Л-ДНР»;

с этим отказом нужно обратиться в суд (в судах есть шаблоны соответствующих заявлений), получить решение, которым как бы легализуются имеющиеся «республиканские» документы;

с этим судебным решением нужно вернуться в РАГС, где на его основе выдадут украинское свидетельство о рождении / смерти.

Но учитывая, что линия разграничения закрыта, у людей нет возможности приехать на подконтрольную территорию – не только лично посетить РАГС, но и оформить доверенность на эти действия для другого лица. При этом за 3 месяца карантина там уже как родилось много детей, так есть и умершие.

«До карантина у нас 47% всех регистраций смертей были именно с оккупированной территории. Последние месяцы у нас тоже есть определенный процент по смертям за линией разграничения, но это была регистрация по документам, которые подавались ранее. Это пришли решения судов и у представителей на подконтрольной территории были доверенности, чтобы продолжить оформление свидетельства. А сейчас граждане лишены возможности как самим обратиться в РАГСы, так и оформить доверенности на представителей», – отметила Филатова.

Линия разграничения закрыта уже 3 месяца, при этом зарегистрировать то же рождение ребенка требуется в течение 1 месяца.

«Конечно, учитывая ситуацию, мы не обращаем на это внимание для жителей оккупированной территории. Хотя официально есть административная ответственность за нарушение сроков регистрации рождения. У людей, которые родили детей [либо скончался родственник] будет возможность приехать и оформить свидетельства по завершению карантина», – пояснила начальник управления.

В этой связи РАГСы Донбасса ожидают соответствующего бума после полноценного открытия линии разграничения. «Но нас радует то, что приедут все-таки люди, которые хотят оформить именно украинские документы»», – резюмировала Филатова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»