Гранатометы, взрывчатка, мина: На Луганщине обнаружили очередной схрон с боеприпасами

В окрестностях поселка Путилино в Новоайдарском районе Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боеприпасами, обустроенный незаконными вооруженными формированиями в 2014 году. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

«Обнаружен схрон с двумя гранатометами РПГ-22, четырьмя гранатами РГД и Ф-1, 2,5 кг пластида, почти 4 кг тротила, и противопехотной миной МОН-50, которая запрещена Оттавской конвенцией от 1997 года. Из тайника правоохранители также изъяли электродетонаторы, большое количество патронов различного калибра и дымовые гранаты», – говорится в сообщении.

По оперативной информации, схрон в 2014 году обустроили участники так называемого «отдельного разведывательного батальона 2 АК НС ЛНР» для совершения диверсий.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Как сообщается, всего с начала 2020 года Служба безопасности Украины выявила на территории Луганщины почти 30 схронов с военными средствами поражения.