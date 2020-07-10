RU
Все новости

Гранатометы, взрывчатка, мина: На Луганщине обнаружили очередной схрон с боеприпасами

10.07.20 19:23
Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

В окрестностях поселка Путилино в Новоайдарском районе Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боеприпасами, обустроенный незаконными вооруженными формированиями в 2014 году. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

«Обнаружен схрон с двумя гранатометами РПГ-22, четырьмя гранатами РГД и Ф-1, 2,5 кг пластида, почти 4 кг тротила, и противопехотной миной МОН-50, которая запрещена Оттавской конвенцией от 1997 года. Из тайника правоохранители также изъяли электродетонаторы, большое количество патронов различного калибра и дымовые гранаты», – говорится в сообщении.

По оперативной информации, схрон в 2014 году обустроили участники так называемого «отдельного разведывательного батальона 2 АК НС ЛНР» для совершения диверсий.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Как сообщается, всего с начала 2020 года Служба безопасности Украины выявила на территории Луганщины почти 30 схронов с военными средствами поражения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк