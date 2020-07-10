Срок рассмотрения – 10 дней: В «ДНР» озвучили порядок въезда с подконтрольной Украине территории

На период карантина въезд с подконтрольной Украине территории в «ДНР» принимаются только лица, въезд которым разрешил «межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». Из таких лиц формируются разрешительные списки на въезд в «республику». Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба данного штаба.

При этом в «ДНР» пропускаются только жители, имеющие прописку на неподконтрольной украинской власти части Донетчины.

Для попадания в разрешительный список у человека должно быть одно из следующих оснований прибытия в «республику»:

с целью прохождения лечения в «ДНР»;

с целью прохождения обучения в «ДНР»;

с целью осуществления трудовой деятельности в «ДНР»;

с целью необходимости ухода за больным, проживающим в «ДНР»;

с целью воссоединения с семьей, проживающей в «ДНР».

Для включения в список на въезд граждане должны подать заявки с указанием основания для въезда и копий подтверждающих документов в электронном виде либо через телеграм-канал штаба по коронавирусу, либо на адрес электронной почты штаба «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь).

«После рассмотрения заявки ответ о включении гражданина в список на въезд и дата въезда либо отказ в удовлетворении заявки отправляется гражданину на электронную почту или сообщается с помощью средств телефонной связи», – говорится в сообщении.

Заявка рассматривается штабом в срок до 10 рабочих дней.

По прибытию в «ДНР» граждане должны будут пройти 14-дневную обсервацию в одной из «республиканских» больниц.