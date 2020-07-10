В режиме дежурных групп: На Донетчине работает уже половина детских садов

В Донецкой области продолжается поэтапное восстановление деятельности учреждений дошкольного образования в условиях карантинных ограничений. Работает уже 50% от общего количества учреждений. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Образовательный процесс осуществляется в 1 174 дежурных разновозрастных группах в 281 учреждении дошкольного образования (50% от общего количества учреждений), которые посещают 12 514 воспитанников (26% от общего количества воспитанников) в городах Авдеевка, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Мариуполь, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Торецк, в Бахмутском, Великоновоселковском, Марьинском, Мангушском, Никольском, Ясиноватском районах, Бахмутской, Угледарской, Лиманской, Николаевской, Соледарской объединенных территориальных громадах», – говорится в сообщении.

Для возобновления работы детских садов органы управления образованием, администрации учреждений дошкольного образования провели опрос родителей воспитанников с целью изучения потребности в открытии соответствующего количества мест. «Согласно планам восстановления образовательного процесса, на I этапе предусмотрено функционирование разновозрастных дежурных групп в учреждениях дошкольного образования», – отметили в Донецкой ОГА.

Органами местной власти и местного самоуправления выделены средства из местных бюджетов на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции с учетом потребностей учреждений дошкольного образования и количества воспитанников, на общую сумму 7 650,4 тыс. грн.

Полностью восстановить работу учреждений дошкольного образования области планируется после отмены всех карантинных ограничений.