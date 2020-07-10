Полиция задержала грабителей, взорвавших автомобиль «Укрпочты»

Правоохранители задержали троих человек, которых обоснованно подозревают в резонансном ограблении автомобиля «Укрпочты» в Полтавской области. Об этом сегодня, 10 июля, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине. Тех самых, что украли 2 млн 700 тыс. грн. На раскрытие этого преступления понадобилось всего три дня и высочайший профессионализм сотрудников полиции», – написал Геращенко.

Он также сообщил, что водитель «Газели», над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации.

«Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников», – добавил замминистра МВД.