Проехал 2400 км вместо 260-ти: Как мужчина добирался из Славянска в «ДНР» через Россию

Из-за закрытой на карантин линии разграничения единственный способ попасть в «ДНР» из подконтрольной Украине территории – через Россию. Такой же маршрут используют для выезда из «республики». Мужчине из Славянска путешествие таким способом в неподконтрольный Новоазовск обошлось в 8 тыс. грн в обе стороны, и вместо прямого пути в 260 км ему пришлось преодолеть 2400 км, передает «Радио Свобода».

Прямой путь в 260 км

Сергей (имя изменено в целях безопасности) живет в окрестностях Славянска. Его родители и 87-летняя бабушка остались в «ДНР». Они старались каждое лето навещать Сергея и заодно поправляли свое здоровье.

Из-за закрытия линии разграничения родственники Сергея не смогли приехать в этот раз. Поэтому мужчине пришлось направиться к ним в Новоазовск– просто в последний визит родители уехали на его автомобиле, и нужно было его забрать.

Добираться в «ДНР» решил через Харьковскую область, где можно пересечь границу с Россией. Затем из российского Таганрога – в «республиканский» Новоазовск. «Посмотрел расписание маршруток по России: Белгород-Ростов, Ростов-Таганрог. А из Таганрога уже маршрутных такси не было, и нужно было двигаться на такси на оккупированные российскими гибридными силами территории», – описывает план поездки Сергей.

Он заправил автомобиль товарища и доехал до таможни в Харьковской области (пункт пропуска «Гоптовка»). Там узнал, что украинскую таможню нельзя пересечь пешком, – можно только проехать (пеший переход открыли только 7 июля).

Вот как рассказывает мужчина о «таможенном бизнесе»: «Стоят возле таможни бравые ребята, которые садят к себе в машину и готовы перевезти тебя на украинскую таможню, – всего лишь за 500 грн. Российскую дальше можно проходить пешком. Коррупционная составляющая очень простая: таможенники не пропускают, а все приходят в основном пешком. Перед таможней стоит большой автобус, который грузит 10-15 человек, с каждого собирает по 500 грн, завозит на территорию КПП. Все проходят паспортный контроль. Водитель разворачивается и уезжает назад, даже не пересекая российскую границу».

А дальше, как говорит Сергей, надо идти пешком. На российской таможне – обязательный медосмотр.

«Когда мы проходили температуру, – температура у нас показала у всех 41 градус. Потому что на российской таможне мы простояли с 10 утра до 5 вечера. Нас стояло в очереди человек 80 на пересечение российской границы из Украины. Потом доктор мне сказал: постойте немножко в тенечке, полейте себя водичкой, и температура спадет. Напишете бумажку о том, что вы не будете оставаться на территории России, а вы транзитом в "ДНР", и обсервацию вам проходить будет не нужно», – рассказывает Сергей о реалиях прохождения российской таможни.

Он вспоминает, что написал такую расписку, измерил еще раз температуру: она была уже 36,6. После этого мужчина прошел российскую таможню и сел с попутчиками в такси до Белгорода. Дорога обошлась в 600 руб. (230 грн по курсу НБУ).

В Белгороде на автовокзале Сергей купил за 1800 руб. (687 грн) билет на автобус до Ростова.

14 часов в дороге – и в 8 часов утра мужчина приехал в Ростов-на-Дону. Там купил за 300 руб. (115 грн) билет до Таганрога и через полтора часа был на месте.

На автовокзале Сергею сказали, что в связи с карантином до контрольно-пропускного пункта между Таганрогом и Новоазовском маршрутки не ходят. Пришлось ехать на такси.

«Сел в такси, доехал до КПП, вышел. Как ни странно, никого не было, ни одного человека. Я был один. Свободно прошел пешком российскую границу. И впереди меня ждала территория "ДНР"», – делится Сергей.

По его словам, «республиканский» КПП «Новоазовск» он пересек без проблем. Там только измерили температуру. Ни о какой самоизоляции или обсервации не говорили.

Единственное, что спросили, – это адрес прописки. Без местной прописки в «ДНР» не пропускают.

Так он попал в Новоазовск.

В обратном направлении Сергей выехал без задержек. На российско-украинской границе россияне заставили написать бумагу о том, что до окончания карантина он обязуется не въезжать на территорию Российской Федерации.

При въезде на территорию Украины мужчину не отправили на самоизоляцию или обсервацию, как говорит Сергей, потому что везде был транзитом.

А еще Сергей признается, что еще до старта знал, какие фразы на каких блокпостах говорить: «Когда я выезжал из Украины, я обязательно должен был сказать, что я еду на территорию России. Если бы я говорил, что еду на территорию "ДНР", меня бы не выпустили. В России я четко знал, что мне нельзя говорить, что я еду в Россию, потому что меня закроют на карантин. И я говорил, что еду транзитом в "ДНР". Когда я въезжал в "ДНР", – я четко должен был сказать, что я тоже приехал транзитом, иначе меня опять бы закрыли на карантин. И, выезжая назад, я должен был говорить, что еду в Россию. А в России я должен был говорить, что я еду в Россию. Потому что они бы тоже меня не выпустили, если бы я сказал, что еду в Украину».

По его словам, всего за такую поездку в оба направления пришлось заплатить около 8 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, сейчас вырос спрос на услуги перевозчиков, которые доставляют пассажиров с подконтрольной Украине территории в «Л-ДНР» через Россию и обратно. Для этого готовят подложные документы, вплоть до того, что в стоимость проезда включают штрафы. Так, проезд «Харьков – Донецк» стоит 400 долларов, а вот в обратном направлении – всего 3500 грн.

При этом путешествие по такому маршруту с точки зрения украинского законодательства незаконно, и грозит максимальным штрафом в размере 13 600 грн.