Включает пчелам музыку: На Луганщине преподаватель школы искусств стал предпринимателем

Роман Кирильев живет в Старобельске (Луганская обл.). По образованию он музыкант, руководитель ансамбля народных инструментов. Два года назад он решил стать пчеловодом, сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Роман преподает в Старобельской школе искусств по классу гитары. А недавно основал частную музыкальную студию, где также учит детей.

«Мой друг Михаил – пчеловод в третьем поколении. Однажды он принес мне две пчелиные семьи, из них началось мое пчеловодство. Увлекаюсь этим делом. Это мой вклад в сохранение природы, ведь без опыления пчелами урожая не будет. А еще это – дополнительный заработок», – рассказывает Роман.

Когда он принял решение освоить пчеловодство, прошел обучение на специальных тренингах.

«Я – новичок в пчеловодстве. На этих тренингах услышал много новой интересной для себя информации. Ценным является то, что мы побывали на нескольких пасеках, могли пообщаться с опытными пчеловодами, узнать об их опыте», – делится Роман.

По его словам, этой весной из-за холодной погоды меда было мало. Но Роман качал майский мед. «Мне повезло с полем. Мои ульи находятся на Белокуракинщине, в 30 км от Старобельска. Мы с другом нашли поле, где аграрии посеяли рапс. Эта культура очень медоносная. Только благодаря этому у меня был майский мед», – говорит пчеловод.

На тренингах преподаватели советовали общаться с аграриями, чтобы те предупреждали о предстоящей обработке полей и не травили пчел.

Сейчас на пасеке Кирильева – 50 пчелосемей. Роман говорит, что иногда включает пчелам музыку, так работать легче. Расширять свою пасеку он не планирует, зато хочет улучшить ее качество, чтобы получать и моральное удовлетворение, и больше денег.

Предприниматель завершает обучение по профессии «Пчеловод» в Гадяцком аграрном училище на Полтавщине. На днях он сдает экзамены. Считает, что это образование будет способствовать дальнейшему развитию пасеки.