Медики Великоновоселковской районной больницы получили аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Центральная районная больница Великой Новоселки (Донецкая обл.) получила современный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании SCM. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Всего Фонд Рината Ахметова приобрел 200 аппаратов ИВЛ для опорных государственных больниц в регионах Украины. Это ключевой элемент помощи Рината Ахметова в борьбе с коронавирусом. Первые четыре аппарата страна получила еще в марте. Затем в июне-июле Фонд доставил в Украину еще 102 современных аппарата ИВЛ высокого класса. Это две крупнейшие партии, которые пересекли границу с начала карантина», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Как отметил представитель SCM в областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков, Ринат Ахметов выделил 300 млн грн на борьбу с эпидемией. «Пусть это оборудование, которое сегодня передает Фонд, добавит вам уверенности в борьбе с пандемией. Но, конечно, пусть острой необходимости пользоваться этими аппаратами будет как можно меньше», – сказал он.

В свою очередь председатель районной государственной администрации Анатолий Немченко отметил масштабы помощи Рината Ахметова региону: «Мы благодарны за весомую поддержку Фонда Рината Ахметова. Это большая помощь для наших медиков. Уверен, что это высококлассное медицинское оборудование спасет много человеческих жизней».

«Успех лечения больных зависит не только от профессионализма врачей, но в большей степени от оснащения. Поставленный аппарат ИВЛ – дорогостоящее оборудование высокого класса, которое жизненно необходимо для нашего лечебного учреждения. Очень много гуманитарных организаций в настоящее время оказывают помощь, но наиболее весомый вклад вносит Фонд Рината Ахметова», – сказала главврач больницы Евгения Балабан.

Кроме того, медработники учреждения, которые работают с COVID-19, получили подарок – сертификат на медицинскую одежду. По QR-коду, указанному в сертификате, можно заказать необходимый размер.

Отдельные сертификаты получили медики, которые приняли участие во всеукраинском вебинаре. Его Фонд Рината Ахметова организовал совместно с МОЗ и Ассоциацией анестезиологов Украины.

«Мы столкнулись с новыми вирусами. И конечно, аппарат ИВЛ, который мы получили, это возможность спасти жизнь больным не только коронавирусом, но и другими тяжелыми заболеваниями», – поделилась своими впечатлениями участница семинара, завотделением экстренной медицинской помощи Наталья Хоменко.

В пресс-службе напомнили, что Фонд Рината Ахметова приобрел 200 современных аппаратов ИВЛ для государственных больниц в регионах страны по проекту «Борьба с COVID-19 в Украине». Он реализуется по программе «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.