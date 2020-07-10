Под одного лидера оппозиция объединяться не будет, – Яценюк (Видео)

В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение, которое будет контролировать власть и не даст возможности изменить демократическую и европейскую повестку дня страны. Такое мнение высказал премьер-министр Украины (2014-16 гг.) Арсений Яценюк сегодня, 10 июля, в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

Он отметил, что сегодня в Украине оппозиция «фрагментирована, необъединенная, и в этом случае – слабая».

Яценюк напомнил, как в 2012 году была создана Объединенная оппозиция, и после парламентских выборов в том году она стала крупнейшей оппозиционной фракцией в Верховной Раде вместе с еще двумя фракциями оппозиции, которые прошли в парламент благодаря объединению.

«Придет время для оппозиции понять, что под одного лидера никто объединяться не будет. Закрытое акционерное общество с председателем правления не произойдет», – подчеркнул он.

«Если мы действительно руководствуемся ценностями украинского европейского государства и борьбы за завтра Украины, то на таких ценностях должно быть широкое оппозиционное объединение, которое, с одной стороны, контролирует власть, а с другой – не дает возможности изменить повестку дня Украины и внешнеполитическую, и внутриполитическую. Демократической европейской Украины, которая должна идти по пути правильных рыночных эффективных экономических реформ и сильной и здоровой демократии», – отметил политик.

Он считает, что монобольшинство рано или поздно приведет к досрочным парламентским выборам. «Думаю, что досрочные парламентские выборы в этом году не состоятся. Но следующий год, учитывая то, что никакого монобольшинства уже нет, может стать тем годом, когда Украина пойдет на досрочные парламентские выборы», – сказал Яценюк.

При этом серьезный вызов ждет Украину и в этом году – это местные выборы: «Они проводятся по довольно сложной системе, и там будут серьезные идеологические разногласия. И на этих местных выборах будут заниматься не тем, чтобы решить проблему децентрализации или местных громад. Будут прокладывать путь для политической деструкции и идеологического раскола Украины».

«Я переживаю, что эти местные выборы могут политически разделить Украину по Днепру. Потому что каждый будет играть свою скрипку исключительно политической идеологии, а не местной кампании», – резюмировал Яценюк.