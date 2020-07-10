Пострадавшие от пожара на Луганщине: В больницах остаются 13 человек

На Луганщине в Северодонецкой городской и Новоайдарской районной больницах остаются 13 человек из числа тех, кто пострадали при пожаре 7 июля. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его словам, 9 июля из Новоайдарской больницы были выписаны двое взрослых и два ребенка. Всего осталось 8 пациентов, из них 5 взрослых и 3 детей. В Северодонецкой больнице находится 5 человек. По словам врачей, состояние всех пациентов стабильное.

«В селе Смоляниново комиссией Новоайдарской районной государственной администрации проведен осмотр всех разрушенных и поврежденных домов, в настоящее время составляются и оформляются акты обследования. Электро- и газоснабжение в селе восстановлено, кроме разрушенных и поврежденных домов», – добавил Лисянский.

По информации Луганской облгосадминистрации, из числа людей, которые находятся в Северодонецкой больнице, двое мужчин и молодая женщина, получившие сложные травмы в результате ДТП и ожоги I-II степени, нуждаются в серьезной медицинской помощи.

«Девушку, которой после лечения предстоит длительная реабилитация, на медицинском транспорте доставят в Мариуполь, где живет ее семья. Председатель облгосадминистрации дал соответствующее поручение», – отметили в Луганской ОГА.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.