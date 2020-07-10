20 метров над водой: В Краматорске 44-летняя женщина хотела сброситься с моста (Видео)

В Краматорске полицейские предотвратили самоубийство 44-летней женщины, которая пыталась сброситься с моста. Об этом сегодня, 10 июля сообщила пресс-служба батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск.

ЧП произошло вечером 8 июля. По пути домой с работы старший лейтенант полиции Анна Буняк и ее знакомая Наталья на мосту через реку Казенный Торец в Краматорске (улица Магистральная) заметили отчаявшуюся женщину, которая перелезала через ограждение моста. Обеими ногами она стала на балку и одной рукой держалась за перила.

Женщина была крайне взволнованная, заплаканная и говорила, что не хочет жить.

Несколько десятков метров над водой глубокой реки, мокрые и скользкие после дождя перила только ухудшали ситуацию.

Полицейской удалось подойти ближе к женщине и взять ее за руку. «Твоя жизнь дороже... Я твою руку не отпущу... Никакая проблема не стоит твоей жизни», – уговаривала женщину патрульная Анна, пока Наталья вызвала помощь.

15 минут они уговаривали не делать опрометчивых шагов, но напрасно: женщина кричала, сопротивлялась и пыталась вырваться.

Мимо проезжал экипаж роты тактико-оперативного реагирования. Трое полицейских поспешили на помощь. Сначала попытались вытащить женщину веревкой, но она не давалась.

Поэтому пока девушки пытались отговорить отчаянную гражданку прыгать в реку, ТОРовцы, подобрав момент, резко перетащили ее на мост в безопасное место.

Как оказалось, свести счеты с жизнью 44-летняя местная жительница пыталась из-за семейных сложностей.

До прибытия «скорой» полицейские успокаивали пострадавшую и не давали возможности снова перелезть на другую сторону моста. На помощь полицейским прибыли сын и подруга женщины, а медики вскоре госпитализировали ее.