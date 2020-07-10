Большинство – из-за конфликтов в семье: В поддержке психологов нуждаются 57% ветеранов АТО / ООС

В поддержке психологов нуждаются 57% ветеранов АТО / ООС, причем мысли у суициде посещают 6% из них. Таковы результаты исследования «Эффективность мобильных бригад социально-психологической помощи участникам боевых действий», передает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Согласно результатам этого исследования, полученных по результатам 6-месячной работы мобильных бригад социально-психологической помощи:

57% ветеранов АТО / ООС нуждаются в получении квалифицированной психологической поддержки (в т.ч. 31% выражают потребность в психологической поддержке вместе с партнершей / ом)

26% нуждаются в сопровождении в оформлении льгот, субсидий, пособий по безработице;

11% опрошенных нуждаются в оздоровлении и физической реабилитации;

6% опрошенных дали запрос на получение юридической консультации (по оформлению документов, в т.ч. 5% – по оформлению земельных участков).

Также исследование показало, что участники боевых действий чаще всего нуждаются в психологической помощи из-за:

конфликтов в семье – 54%;

психосоматических проявлений стресса (нарушение сна, аппетита, тревожность) – 24%; неконтролируемых приступов агрессии – 12%;

мыслей о суициде – 6%;

проблем с чрезмерным употреблением психоактивных веществ – 4%.

Во время презентации исполнительная директор МБФ «Украинский фонд общественного здоровья» Галина Скипальская рассказала историю ветерана, которая иллюстрирует и объясняет данные исследования: «В начале лета 2014 года Олег из Николаева пошел воевать. Прошел котлы Иловайска и Дебальцево. В холодном окопе грели мысли о сыновьях... Жена так и не могла понять, зачем мне это все. Долгожданная встреча наконец состоялась, а радость и покой так и не вернулись. Все время подавляли мысли, что может случиться что-то плохое, что мои дети в опасности. Слабость и постоянная головная боль мешали жить. Раздражал шум и смех детей, любые неожиданные звуки. Ночью мог спать только 2-3 часа. Не хватало сил ни на что, ухудшилась память, трудно было сконцентрироваться на самых простых вещах. Мы критически ссорились с женой каждый день. Постоянные претензии, упреки и в один день, я понял – рядом чужой человек, который не понимает меня и думает, что я просто ничего не хочу делать».

О психологе Олег даже и не думал, но встретил побратима Вячеслава, который работал в мобильной бригаде. После пятого сеанса с психологом Олег понял – «жена тоже страдает, даже больше меня, я должен ее защитить... И на следующую встречу, мы уже пришли вдвоем».

Скипальская подчеркнула важную деталь этой истории: Олег согласился на работу с психологом только потому, что в мобильной бригаде психологической помощи встретил такого же ветерана, как он сам.

Сегодня мобильные бригады с ветеранами в составе работают в Киевской области (в Вишневом, Бородянке, Белой Церкви), а также в Николаевской области (в Николаеве, Первомайске, Снегиревском, Березанском и Новоодесском районах). На этих территориях зарегистрированы 10 500 участников боевых действий в АТО / ООС.

В ходе обсуждения исследования замглавы Минветеранов Игорь Безкаравайный предложил специалистам мобильных бригад работать не только с ветеранами, но и с теми участниками и участницами боевых действий, которые только вернулись домой и не успели оформить себе соответствующий статус.

«Важно начинать работу с бойцами в так называемый "транзитный период", когда они еще не имеют соответствующего статуса, но уже переживают серьезный стресс и от встречи с семьей после длительного перерыва, и от необходимости ходить по кабинетам и заниматься бюрократической волокитой для оформления статуса ветерана», – сказал замминистра.