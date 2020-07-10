Хотели вчетверо, решили – вдвое: В Украине хотят повысить тариф на передачу электроэнергии (Видео)

Подорожают ли продукты, проезд и квартплата – зависит от Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Она должна решить – повышать ли тариф на передачу энергии вдвое. Это плата за пользование проводами и электроподстанциями для предприятий. Если промышленники будут платить больше, то и их товары, услуги для населения впоследствии станут дороже, передает телеканал «Украина».

Сколько света нужно стране и сколько киловатт должна выработать каждая электростанция – это решает специальный диспетчерской пункт. Деньги на его работу и исправность высоковольтных сетей идут из тарифа на передачу электроэнергии. Оплачивает бизнес – это и крупные промышленные заводы и даже хлебный киоск возле дома.

А еще этими деньгами рассчитываются между собой различные энергетические компании. И здесь финансов не хватает. Закрыть долговую дыру нацрегулятор хочет благодаря увеличению тарифа на передачу энергии.

«Это предварительное одобрение. Мы все будем отыскивать инструменты, если такие возможные к снижению этого тарифа», – говорит председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Сначала чиновники хотели повысить плату в 4 раза. Сейчас – вдвое.

Но эксперты говорят, что делать этого нельзя вообще. Поскольку цены поползут вверх буквально на все.

«Это очень не вовремя. Повлияет на производство, доставку воды, производство хлеба, потому что электроэнергия сидит в себестоимости очень многих товаров и услуг», – поясняет экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«Коммунальные предприятия также могут подпадать непосредственно под этот новый тариф. Поэтому они также вынуждены будут повышать тарифы на другие услуги. Это может быть услуга по теплоснабжению, по водоснабжению», – говорит народный депутат Виктория Гриб.

Проезд в метро, трамваях и троллейбусах также может подорожать.

Но больше всего новый тариф ударит по промышленникам.

«Продукция станет неконкурентоспособной по сравнении с нашими конкурентами – мы меньше сможем продать. Речь идет о десятках и сотнях тысяч рабочих мест», – подчеркивает Александр Каленков, президент объединения предприятий «Укрметаллургпром».

Эксперты считают, что от повышения тарифа больше денег у энергетиков не станет. Зато промышленники будут меньше работать, соответственно, меньше потреблять света, а следовательно – и платить меньше.

«Несмотря на все эти шаги, которые были предприняты для стабилизации рынка, сегодня НКРЭКУ вбрасывает фактически бомбу замедленного действия, которая может взорваться, и опять же посеять конфликты, недовольство между производителями электроэнергии и потребителями электроэнергии», – говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

«Решение регулятора о повышении тарифов на передачу электроэнергии на сегодня является преждевременным. Сегодня есть еще очень много вещей, которые нам надо сделать для того, чтобы стабилизировать рынок. Которые нам помогут преодолеть тот дефицит, который возник», – считает народный депутат Людмила Буймистер.

Повышать ли тариф на передачу электроэнергии – окончательное решение нацрегулятор может принять уже завтра, 11 июля, на заседании.