Остаются 5 очагов: Пожар лесов на Луганщине локализован (Фото)

Пожар лесов на территории Новоайдарского района Луганской области локализован. Сегодня, 10 июля, пожарные продолжили тушение отдельных очагов тления. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Остаются 5 отдельных очагов пожара в кварталах Боровского лесничества ГП «Северодонецкое ЛМГ» и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов КП «Северодонецккомунсервис» на площади около 6 га.

В настоящее время угрозы распространения нет.

Но тушение пожара осложняется порывистым ветром 5-8 м/с.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. 7 июля он охватил село Смоляниново и дачный поселок Волчье в Новоайдарском районе. По данным ГСЧС, вследствие пожара 5 человек погибли, во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Полицией установлено, что в Смоляниново и Волчьем повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100.

Из-за пожаров 8 июля на Луганщину приезжал президент Украины Владимир Зеленский.