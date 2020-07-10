COVID-19 на Донетчине: За сутки – плюс 7 заболевших (Карта)

Сегодня, 10 июля, в Донецкой области зарегистрировали 7 новых случаев COVID-19. При этом 6 человек выздоровели. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди заболевших:

3 – в Мариуполе (мужчина 56 лет, женщины 54 и 71 года)

2 – в Славянске (мужчина 63 лет и женщина 38 лет)

по 1 – в Великоновоселковском и Мангушском районах (мужчины 43 и 78 лет).

Двое из обнаруженных в Мариуполе – медицинские работники.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 758 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 271 пациентов;

находятся на лечении – 477 человек;

летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 июля в Украине COVID-19 заболели 52 043 человека (24 800 пациентов выздоровели, 1 345 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 751 инфицированный (выздоровели – 265 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 336 заразившихся (выздоровели 601 человек, летальных случаев – 79). В «ЛНР» – 555 случаев COVID-19 (выздоровели 479 человек, летальных случаев – 13).