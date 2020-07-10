«Это выход Украины из Минских соглашений»: Кремль ждет от президента Украины комментарии по заявлению Резникова

Официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений, или это будет означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу. Об этом сегодня, 10 июля, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя высказывания вице-премьера Украины, заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова о том, что Минские соглашения «больше не отражают реалий на востоке Украины» и должны быть пересмотрены.

«В нашем, да и в общепринятом в мире понимании любые публичные высказывания вице-премьера, министра, других должностных лиц – это и есть официальная позиция государства», – считает Козак.

«Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе», – заявил он.

Козак отметил, что в нынешней ситуации «урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время». «На выработку новых правил уходят годы. В Киеве не могут это не осознавать», – считает он.

Касаясь действий Москвы в данной ситуации, Козак сказал: «Будем ждать официальных заявлений и предложений Украины».

Как сообщалось ранее, в статье для американского исследовательского центра Atlantic Counci вице-премьер-министр Алексей Резников объяснял, что в нынешнем состоянии дел на Донбассе Минские соглашения должны быть трансформированы.