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Азовское море и ставок: В Минздраве требуют закрыть 2 пляжа на Донбассе, не соответствуют показателям – 7

10.07.20 23:54
На пляже в пгт Ялта
На пляже в пгт Ялта / Фото: 0629.com.ua

По результатам анализа качества воды не соответствуют требованиям 6 пляжей в Донецкой области на побережье Азовского моря, а также 1 пляж в Луганской области. Таковы результаты мониторинга Центра общественного здоровья Минздрава Украины, которые были обнародованы сегодня, 10 июля.

В Центре пояснили, что в этом оздоровительном сезоне осуществляется наблюдение за качеством воды на 83 морских пляжах в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

Так, в Донецкой области под надзором лабораторных центров Минздрава находится 9 морских пляжей на Азовском побережье:

  • 5 в Мариуполе;
  • 4 в Мангушском районе – в поселках Ялта, Урзуф, Юрьевка, Мелекино.

По результатам мониторинга состояния воды 19-26 июня, отклонение от стандарта обнаружены в 2-х пробах морской воды:

  • городской пляж в районе гостиницы «Турист» города Мариуполь – найдены лактозопозитивные кишечные палочки (ЛКП);
  • общественный пляж пгт Ялта – обнаружена Vibrio Parahaemolуtісus – бактерия, которая часто встречается в морской воде, является возбудителем гастроэнтерита (кишечных инфекций).

«Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты для повторного исследования», – говорится в сообщении Центра.

При этом в детальной расшифровке отмечается, что по состоянию на 26 июня не соответствуют требованиям 6 пляжей Азовья:

Пляж

Населений пункт

Відповідність вимогам

1.

Міський пляж "Лівобережнмй" – вул. Виноградна, 140

м. Маріуполь

не відповідає за хімпоказниками

2.

Міський пляж "Лівобережнмй" в р-не водной станції "Куточок"

м. Маріуполь

не відповідає за хімпоказниками

3.

Міський пляж Приморського р-ну в р-ні готелю "Турист"

м. Маріуполь

не відповідає за ЛКП (1300)

4.

Міський пляж Приморського р-ну в р-ні СРЗ

м. Маріуполь

не відповідає за ЛКП (6200)

5.

Міський пляж "Піщаний", р-н кафе "Рафале"

м. Маріуполь

не відповідає за хімпоказниками

6.

Пляж громадський смт. Ялта Ялтинської селищної ради створ №119

смт Ялта

не відповідає – виділено v. Parahaemolуtісus

Также в этом оздоровительном сезоне Минздрав наблюдает за 178 пляжами на реках и водоемах. На данный момент реки и водоемы Донетчины не исследовались.

А вот в Луганской области мониторинг проводился на 2-х пляжах:

  • г. Лисичанск – пляж на ставке в районе Лисичанского стекольного завода «Пролетарий» – не соответствует по химпоказателям (сухой остаток – 2850 мг/куб. дм, хлориды – 480);
  • г. Старобельск – городской пляж на реке Айдар – соответствует показателям.

Но нужно ли закрывать пляж в Лисичанске, в сообщении Центра не указано.

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