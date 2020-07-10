Азовское море и ставок: В Минздраве требуют закрыть 2 пляжа на Донбассе, не соответствуют показателям – 7

По результатам анализа качества воды не соответствуют требованиям 6 пляжей в Донецкой области на побережье Азовского моря, а также 1 пляж в Луганской области. Таковы результаты мониторинга Центра общественного здоровья Минздрава Украины, которые были обнародованы сегодня, 10 июля.

В Центре пояснили, что в этом оздоровительном сезоне осуществляется наблюдение за качеством воды на 83 морских пляжах в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

Так, в Донецкой области под надзором лабораторных центров Минздрава находится 9 морских пляжей на Азовском побережье:

5 в Мариуполе;

4 в Мангушском районе – в поселках Ялта, Урзуф, Юрьевка, Мелекино.

По результатам мониторинга состояния воды 19-26 июня, отклонение от стандарта обнаружены в 2-х пробах морской воды:

городской пляж в районе гостиницы «Турист» города Мариуполь – найдены лактозопозитивные кишечные палочки (ЛКП);

общественный пляж пгт Ялта – обнаружена Vibrio Parahaemolуtісus – бактерия, которая часто встречается в морской воде, является возбудителем гастроэнтерита (кишечных инфекций).

«Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты для повторного исследования», – говорится в сообщении Центра.

При этом в детальной расшифровке отмечается, что по состоянию на 26 июня не соответствуют требованиям 6 пляжей Азовья:

№ Пляж Населений пункт Відповідність вимогам 1. Міський пляж "Лівобережнмй" – вул. Виноградна, 140 м. Маріуполь не відповідає за хімпоказниками 2. Міський пляж "Лівобережнмй" в р-не водной станції "Куточок" м. Маріуполь не відповідає за хімпоказниками 3. Міський пляж Приморського р-ну в р-ні готелю "Турист" м. Маріуполь не відповідає за ЛКП (1300) 4. Міський пляж Приморського р-ну в р-ні СРЗ м. Маріуполь не відповідає за ЛКП (6200) 5. Міський пляж "Піщаний", р-н кафе "Рафале" м. Маріуполь не відповідає за хімпоказниками 6. Пляж громадський смт. Ялта Ялтинської селищної ради створ №119 смт Ялта не відповідає – виділено v. Parahaemolуtісus

Также в этом оздоровительном сезоне Минздрав наблюдает за 178 пляжами на реках и водоемах. На данный момент реки и водоемы Донетчины не исследовались.

А вот в Луганской области мониторинг проводился на 2-х пляжах:

г. Лисичанск – пляж на ставке в районе Лисичанского стекольного завода «Пролетарий» – не соответствует по химпоказателям (сухой остаток – 2850 мг/куб. дм, хлориды – 480);

г. Старобельск – городской пляж на реке Айдар – соответствует показателям.

Но нужно ли закрывать пляж в Лисичанске, в сообщении Центра не указано.