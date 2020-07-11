Лимит не ограничен: В Азовском море начался промысел креветки

В Азовском море открыли сезон промысла креветки. Лимит на ее вылов для рыболовецких предприятий не устанавливали. Об этом сообщил начальник третьего отдела Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль, передает «Сайт города Мариуполя».

«Запасов креветки в море достаточно, в основном она обитает недалеко от берега. Зачастую в прилове с ней попадается бычок или другие мелкие рыбы», – сказал он.

Как отметили в рыбоохранном патруле, промыслу креветки может помешать ветряная погода и изобилие медуз, которое сейчас наблюдается на Приазовских пляжах.

Вылов креветки в Азовском море продолжится до конца года.