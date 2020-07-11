«Формулу Штайнмайера» имплементируют в закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, – Ермак

На встрече политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата в Берлине Украина заявила о намерении имплементировать «формулу Штайнмайера» в закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «TheБабель».

Действие данного закона Верховная Рада продлила с 2019-го на 2020-й год.

Андрей Ермак рассказал, что на встрече политические советники поднимали все вопросы, о которых в прошлом году договорились лидеры «нормандского» формата: смотрели, что выполнили, что – нет.

«К сожалению, до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения, многие вопросы уже согласовали, но окончательного решения еще нет. Начали работать уже в политической подгруппе – представили закон об особенностях местного самоуправления, говорили, что планируем имплементировать "формулу Штайнмайера"», – отметил глава Офиса президента.

По его словам, если в Минске эта формула будет «работать», потом ее смогут подать комитетам Верховной Рады на рассмотрение. Если комитеты согласуют «формулу», дальше ее сможет рассмотреть парламент.

Ермак добавил, что перед Россией жестко поставили вопрос о допуске на неподконтрольные Украине территории представителей Красного Креста.

«Мы получили все необходимые гарантии со стороны Германии и Франции, а также поставили жестко вопрос перед Россией о том, что они много раз декларировали свободу попадания к жителям оккупированных территорий членов Красного Креста. Это необходимо, чтобы мы получили подтверждение по каждому гражданину, о котором мы имеем информацию, что он там. Так мы сможем его забрать», – подчеркнул он.

Напомним, 3 июля в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств Нормандского формата. Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в Нормандском формате в Берлине.