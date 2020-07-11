Сводка из зоны ООС за 10 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Вольный – из минометов калибра 120 мм;

на подступах к Новотошковскому и Новолуганскому, кроме этого калибра, – еще из 82-мм минометов;

вблизи Катериновки – с применением противотанкового ракетного комплекса.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели огонь:

по защитникам Водяного – с использованием минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в пригороде Авдеевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Невельского – из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

на подступах к Лебединскому – из автоматических станковых гранатометов.

«Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших», – сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 5 раз. В нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Горловское направление: минометы 120 мм, Донецкое направление: минометы 82 мм, Мариупольское направление: минометы 120 мм; РПГ/СПГ – 2 гранаты; крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 54 единицы. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Минеральное, Спартак, Коминтерново, Ленинское. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано».

В «ЛНР» сообщают, что «за 10 июля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел по направлению: Луганское – Нижнее Лозовое, стрелковое оружие».