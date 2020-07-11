Плюс 800 за сутки: В Украине уже 52 843 случая COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 800 новых случаев COVID-19, при этом выздоровел от коронавируса 861 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 11 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 800 человек. Из них 53 ребенка, а также 48 медработников. Были госпитализированы 155 человек. Зафиксированы 27 летальных случаев. При этом выздоровел 861 пациент. В целом за все время пандемии заболели 52 843 человека. Из них 3 802 ребенка и 7 261 медработник. При этом в целом выздоровели 25 661 человек. Летальных случаев – 1 372», – сказал Степанов.

Министр также отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (119), Закарпатской (108) областях и г. Киеве (125).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 758 случаев COVID-19, в Луганской – 93 случая (по данным Луганской облгосадминистрации – 94).