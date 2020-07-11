В «ДНР» за сутки выявили 24 заболевших COVID-19

В «ДНР» за прошедшие сутки подтвердили 24 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 10 июля, выявлены 24 случая заболевания COVID-19. Два случая новой коронавирусной инфекции выявлены у прибывших из Украины 7 июля, они проходили обсервацию в Городской клинической больнице №9 г. Макеевки. Заболевшие переведены в специализированные учреждения здравоохранения. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. По результатам двух отрицательных тестов было выписано 17 человек», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 11 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1360:

на лечении – 663 пациента,

выписан – 618 человек,

летальных случаев – 79.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 июля в Украине COVID-19 заболели 52 843 человека (25 661 пациент выздоровел, 1 372 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 758 инфицированных (выздоровели – 271 пациент, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (по данным на 10 июля) – 555 случаев COVID-19 (выздоровели 479 человек, летальных случаев – 13).