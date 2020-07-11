Минимум 25 лет: Резников рассказал, сколько времени уйдет на безопасную реинтеграцию Донбасса

На безопасную реинтеграцию неподконтрольного украинской власти Донбасса уйдет минимум четверть века, и при этом должны смениться несколько поколений. Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Главком».

«Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция – это надолго. Именно безопасная – это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, – эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей», – сказал Резников.

Он добавил, что там сейчас живут молодые люди, которые уже ненавидят Украину и хотят жить в Советском Союзе, не понимая, что это такое.

«Там же не только "ГРУшники", а вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе. Так ты же там не жил и даже не знаешь, что это такое! Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы к этому должны готовиться», – отметил Резников.

По его словам, беседуя с немцами относительно реинтеграции восточной Германии, он сделал вывод, что даже двух поколений для этого оказалось недостаточно.

«Я вот в частной беседе у немцев спрашивал, у которых уже десятки лет прошли после падения Берлинской стены: есть еще различие между западными и восточными немцами, которые жили по разные ее стороны? Так вот – они ментально разные до сих пор, а это уже два поколения. Сколько бы не инвестировала западная часть в восточную, строила там заводы, "восточники" живут с мыслью, что им еще должны. И это в цивилизованной Германии. Мы можем представить, что будет у нас с нашей пассионарностью», – резюмировал вице-премьер.