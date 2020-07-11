Изувечили почти 50 могил: На Донетчине поймали кладбищенских воров

В Донецкой области правоохранители разыскали троих человек, которые воровали с кладбища металлические предметы. Злоумышленники за два месяца успели повредить 46 могил в Покровском районе. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

В мае-июне в полицию Покровска поступил ряд обращений от граждан о том, что неизвестные повредили могилы их умерших родственников.

«Весь личный состав отдела был ориентирован на розыск злоумышленников. Проверяли ранее судимых и тех, кто мог быть причастным к подобным кражам. В результате отработки установили, что к демонтажу металлических предметов в Родинском, Гродовке, Новоэкономическом и Ровном причастны двое ранее судимых жителей Мирнограда, 19 и 24 лет. Молодые люди работали в паре, распределив между собой роли. Также был установлен еще один злоумышленник, который в мае похищал металлические элементы в пгт. Родинское», – прокомментировал начальник Покровского отдела полиции Александр Коломиец.

Как выяснили полицейские, двое злоумышленников из Мирнограда похищали ограждения, швеллера, трубы, рельсы, которые в дальнейшем они сдавали как металлолом. А полученные деньги тратили на приобретение спиртного и продуктов питания. Следователи доказали причастность мужчин к 12 таких преступлениям, при совершении которых они повредили 40 могил умерших.

А 32-летний ранее судимый житель Родинского в результате своей преступной деятельности повредил 6 могил. Металлические предметы также сдавал на металлолом.

Всем злоумышленникам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.297 («Надругательство над могилой») Уголовного кодекса Украины. Обвинительные акты уже направлены в суд. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.