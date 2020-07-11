Самолет Уральских авиалиний нарушил запрет на полеты над неподконтрольным Донбассом

Над неподконтрольной украинскому правительству частью Донбасса зафиксирован пролет пассажирского самолета. Небо над зоной боевых действий закрыто для полетов с 2014 года. О пересечении воздушного пространства в запрещенной зоне свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По его данным, полет совершил Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии. Рейс U6346 (SVR346) выполнял перелет по маршруту Анапа – Санкт-Петербург.

Пассажирский самолет пролетел через неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой и Луганской областей, а также через подконтрольную часть Луганщины и Харьковскую область.

Напомним, полеты над зоной боевых действий на Донбассе запрещены с момента катастрофы рейса МН17 летом 2014 года.

Кроме того, в сентябре 2015 года правительство запретило полеты в Украину российских авиакомпаний, а также запрещены их транзитные полеты через территорию Украины, «если они содержат товары военного назначения, двойного назначения или российскую военную живую силу».