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Самолет Уральских авиалиний нарушил запрет на полеты над неподконтрольным Донбассом

11.07.20 12:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Над неподконтрольной украинскому правительству частью Донбасса зафиксирован пролет пассажирского самолета. Небо над зоной боевых действий закрыто для полетов с 2014 года. О пересечении воздушного пространства в запрещенной зоне свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По его данным, полет совершил Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии. Рейс U6346 (SVR346) выполнял перелет по маршруту Анапа – Санкт-Петербург.

Пассажирский самолет пролетел через неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой и Луганской областей, а также через подконтрольную часть Луганщины и Харьковскую область.

Напомним, полеты над зоной боевых действий на Донбассе запрещены с момента катастрофы рейса МН17 летом 2014 года.

Кроме того, в сентябре 2015 года правительство запретило полеты в Украину российских авиакомпаний, а также запрещены их транзитные полеты через территорию Украины, «если они содержат товары военного назначения, двойного назначения или российскую военную живую силу».

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