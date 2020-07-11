В Украине испытывают четыре препарата от коронавируса отечественного производства

В Украине стадию клинических испытаний проходят четыре отечественных препарата для лечения коронавирусной инфекции. Такую информацию сегодня, 11 июля, озвучил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сейчас у нас зарегистрированы четыре лекарственных средства для клинических испытаний. Это амизон, амиксин, корвитин, биовен. Они все проходят стадию клинических испытаний, это достаточно серьезный механизм. Некоторые уже находятся на завершающих стадиях. Сразу после завершения, после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств», – сообщил министр.

Степанов отметил, что таким образом украинские производители сегодня находятся в тренде и испытывают свои лекарственные средства для лечения коронавирусного заболевания.

Также он добавил, что Украина активно отслеживает ситуацию с разработкой вакцины от COVID-19.

«Вакцины от COVID-19 на сегодняшний день – нет. Компания AstraZeneca заявила о планах по ее изготовлению. Четыре страны создали альянс – это Германия, Франция, Италия и Нидерланды – и сделали предзаказ вакцины. Было соответствующее задание президента Украины Министерству иностранных дел по обращению с украинской стороны, я также своим письмом обратился к коллегам-министрам здравоохранения этих стран, чтобы в случае изготовления этой вакцины Украина тоже была в приоритете по ее получению», – заключил Степанов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 июля в Украине COVID-19 заболели 52 843 человека (25 661 пациент выздоровел, 1 372 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 758 инфицированных (выздоровели – 271 пациент, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1360 случаев COVID-19 (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 79).

В «ЛНР» (по данным на 10 июля) – 555 случаев COVID-19 (выздоровели 479 человек, летальных случаев – 13).