В Мариуполе автомобиль сбил двух девушек-полицейских (Фото)

Сегодня, 11 июля, в Мариуполе автомобиль на большой скорости сбил двух девушек-полицейских, когда те занимались изъятием контрафактных сигарет. Об этом пишет «MRPL.city» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Вечером 10 июля, около 20:00, патрульные остановили «Газель» в районе квартала «Азовье». Во время проверки оказалось, что водитель перевозил порядка 53 тысяч пачек сигарет. Патрульные засомневались в легальности табачных изделий и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Сигареты пересчитывали всю ночь. Сегодня утром, приблизительно в 05:00, на месте продолжали работать полицейские. По словам одного из очевидцев, в это время в припаркованный рядом автомобиль «Черри» въехал «Мерседес», затем водитель «Мерседеса» сбил двух девушек-криминалисток, которые занимались изъятием сигарет.

Со слов очевидца, «одна из полицейских от удара подлетела и упала на коробки с сигаретами». Девушек забрали в больницу.

Как добавил очевидец, место, где полиция проводила изъятие сигарет, было отгорожено знаками и конусами, а «Мерседес» двигался с большой скоростью.