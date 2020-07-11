Хотел отомстить из ревности: В «ДНР» нашли лжеминера ТЦ «Континент»

В «ДНР» сотрудники «полиции» задержали мужчину, который позвонил и сообщил ложные сведения о якобы угрозе взрыва в торговом центре «Континент» в Донецке 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как сообщается, мужчина позвонил на линию «102» и сказал о том, что некое лицо планирует совершить взрыв в помещении ТЦ «Континент». Опасных предметов при обследовании там в итоге не обнаружили, а личность и местонахождение звонившего установили, его задержали через несколько часов.

Лжеминером оказался ранее судимый житель Донецка. С его слов, он хотел отомстить сожительнице, которую заподозрил в измене. Мужчина позвонил в «полицию» и сообщил, что его знакомая планирует заложить мину в центре Донецка, в ТЦ «Континент».

В «ДНР» уверяют, что в содеянном дончанин раскаялся и признал свою вину. В данный момент устанавливается сумма причиненного им ущерба и решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Напомним, 9 июля в Донецке из-за угрозы взрыва были эвакуированы персонал и посетители ТЦ «Континент».

Также сообщалось, что сотрудники «МВД ДНР» проверяли территорию на наличие опасных предметов. Таковых не выявили, и сотрудники ТЦ вернулись на свои рабочие места, оцепление объекта было снято.