В результате обстрела на Донбассе погиб известный волонтер

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями украинских позиций на Донбассе 10 июля погиб известный волонтер, основатель общественной организации «Поисковая инициатива Майдана» Тарас Матвиив. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

«Погиб основатель "Поисковой инициативы Майдана" Тарас Матвиив. В результате обстрела украинских позиций», – говорится в сообщении.

«Пока дышу, надеюсь! Я долго молчал и слушал. Пока стало невыносимо молчать. Пишу, у меня долг. Перед совестью и людьми, которых уважаю. Последние 5 лет я не знаю покоя. Начиная от Майдана, транзитом через волонтерское и добровольческое движение, участие в самоуправлении и до нынешней службы в ВСУ. Я сознательно выбрал путь постоянных потрясений и вызовов, отбросив прежний образ жизни, медийную карьеру и даже давние мечты. ...Я пошатнулся, но не упал. Все еще в пыльных берцах и при деле. До последнего надеюсь, что украинцы не разменяют свободу на сребреники и не побоятся ответственности за свои поступки», – вспоминают слова волонтера и украинского защитника сотрудники музея.

По информации издания «Zaxid.net», 31-летний Тарас Матвиив окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был блогером в ряде изданий, в частности, «Дивись.Инфо», LB.ua, «Львовская мануфактура новостей». Журналист, волонтер ОО «Народный легион», один из основателей «Поисковой инициативы Майдана» – организации, которая разыскивает исчезнувших во время Революции достоинства людей. До декабря 2019 года был депутатом Жидачевского райсовета.

Напомним, за сутки 10 июля незаконные вооруженные формирования (НВФ) 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения.