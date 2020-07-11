Уже 14 умерших: В «ЛНР» за сутки подтвердили еще одну смерть от коронавируса

В «ЛНР» медики зарегистрировали 568 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 11 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

Таким образом, за сутки в «республике» подтвердили 13 новых случаев заболевания.

«Всего по состоянию на 08:00 11 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 568», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 482 человека. За прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай. С начала пандемии умерли 14 человек», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 июля в Украине COVID-19 заболели 52 843 человека (25 661 пациент выздоровел, 1 372 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 758 инфицированных (выздоровели – 271 пациент, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1360 случаев COVID-19 (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 79).