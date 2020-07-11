Показательное издевательство: Основатель «ДНР» прокомментировал проблемы с пересечением «республиканских» КПП

В ситуации с пересечением линии разграничения «власть ДНР» показала свое истинное отношение к местным жителям. Об этом заявил один из основателей «ДНР» Андрей Пургин в интервью «республиканскому» интернет-ресурсу.

«Нет никаких логических обоснований для такой ситуации, кроме, разве что, логики "бей своих, чтобы чужие боялись". Давайте покажем всему миру, как мы ненавидим собственное население, не пускаем его домой, чтобы нас чужие боялись. Россия посылает самолеты по всему миру, чтобы забрать своих граждан домой, Луганск открыл границу, и население свободно перемещается во всех направлениях, и только ДНР устроила показательное издевательство, не пуская людей домой. Как минимум, должны последовать отставки всех причастных к этому беспределу, как максимум – уголовное разбирательство», – считает Андрей Пургин.

По его мнению, население стало заложником «политических игр с Украиной». «И эта ситуация выявила истинное отношение наших горе-политиков к населению республики – как к бесправному стаду, когда в угоду политической возне собственные граждане по 8-10 часов находятся в степи в 40-градусную жару», – акцентировал Пургин.

При этом он утверждает, что «ни в коем случае не оправдывает Украину».

«Да, она действительно занимается провокациями, нарушает договоренности. Но наша власть?! Оказалось, что наша власть воспринимает наших людей, как бесправное стадо, над которым позволено издеваться. Я настаиваю на том, что это является уголовным преступлением», – заключил «республиканец».