Действия были правильными: Зеленский заявил о преобладающем количестве выздоровевших от COVID-19

Уже второй день подряд число украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел. Об этом сегодня, 11 июля, шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

«Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией», – подчеркнул президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне «София», экипаж которого находится на карантине. По словам главы Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию. Во избежание скопления людей возле лабораторий рассматривают возможность привязать выдачу результатов к приложению «Дій вдома». Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 июля в Украине COVID-19 заболели 52 843 человека (25 661 пациент выздоровел, 1 372 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 758 инфицированных (выздоровели – 271 пациент, летальных случаев – 10), Луганской области – 94 случая (выздоровели 72 человека, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1360 случаев COVID-19 (выздоровели 618 человек, летальных случаев – 79).

В «ЛНР» – 568 случаев COVID-19 (выздоровели 482 человека, летальных случаев – 14).